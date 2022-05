Kalush Orchestra, de Oekraïense band die het Songfestival won: geen oorlogshelden, maar woordvoerders voor hun land

“Nu terug naar Oekraïne om onze plicht te doen”, zei frontman Oleh Psiuk (27) na hun winst. De strijdlust van Kalush Orchestra, de band die het hoogste aantal publieksstemmen in de geschiedenis van het Eurovisiesongfestival kreeg, nam afgelopen weekend heroïsche proporties aan. Of ze effectief zelf de wapens moeten opnemen, is nog niet duidelijk. Maar ze passen wel perfect in de oorlogsretoriek van Oekraïne.