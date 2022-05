Jongeman (25) overleden nadat hij hond wou redden in Gentse Ringvaart

Aan de sluis in het Oost-Vlaamse Evergem op de Gentse Ringvaart is zondagvoormiddag een 25-jarige man om het leven gekomen nadat hij tussen een binnenschip en de kade terechtkwam. Dat werd vernomen bij het parket Oost-Vlaanderen. De jongeman zou zijn hond willen redden hebben, die in het water belandde toen het schip de kade verliet om door de sluis te gaan.