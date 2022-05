Helemaal klaar voor Roland Garros: Novak Djokovic rekent af met Tsitsipas en boekt in Rome eerste toernooizege van het jaar

Novak Djokovic heeft zondag de eindzege op zak gestoken op het ATP Masters 1.000-toernooi van Rome (gravel/5.415.410 euro). De Servische nummer één van de wereld rekende in de finale na één uur en 38 minuten tennis in twee sets (6-0 en 7-6 (7/5)) af met de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 5). Hij pakt in de Italiaanse hoofdstad zijn eerste toernooioverwinning van 2022. Djoko lijkt zo net voor Roland Garros zijn beste vorm te pakken te hebben.

Voor Djokovic is het de 87ste ATP-titel van zijn carrière, en dat in zijn 125ste finale. In Rome is het zijn zesde titel na eerdere triomfen in 2008, 2011, 2014, 2015 en 2020. Hij was ook vijf maal eerder verliezend finalist (2009, 2012, 2016, 2017 en 2021). De Serviër is duidelijk klaar voor Roland Garros, dat volgende week zondag van start gaat.

Zaterdag boekte Djokovic in de halve finale nog zijn duizendste zege in zijn carrière. Enkel Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1251), Ivan Lendl (1068) en Rafael Nadal (1051) gingen hem voor.