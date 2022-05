Geen vijfde dubbeltitel voor Alison Van Uytvanck op WTA-toernooi Karlsruhe

Aan de zijde van de Russin Yana Sizikova moest ze in de finale met 5-7, 6-4 en 10/2 de duimen leggen voor de Egyptisch-Hongaarse tandem Mayar Sherif/Panna Udvardy. De wedstrijd duurde één uur en 53 minuten.

Van Uytvanck mist zo de kans op een vijfde WTA-titel in het dubbelspel, een derde in een WTA 125 (na zeges in Limoges 2021 en Taipei 2013).

In het enkeltoernooi was de 28-jarige Grimbergse, het nummer 60 van de wereld, het eerste reekshoofd in Karlsruhe. Ze verloor evenwel in de tweede ronde van de Duitse Anna-Lena Friedsam (WTA 249).

De eindzege in het enkelspel was voor de Egyptische Mayar Sherif (WTA 62). Zij haalde het in de finale met 6-2 en 6-4 van de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA 116).