De Soudal Open op Rinkven was niet meteen voltreffer voor de Belgische golfers. Alleen Thomas Pieters haalde vrijdagavond de cut. Hij finishte als negende in de door Sam Horsfield gewonnen wedstrijd en maakte zich meteen op voor de privévlucht naar het US PGA Championship die speciaal voor hem ingelegd werd om tijdig in de States raken.