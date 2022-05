Vliegtuigje met drie mensen aan boord ramt auto en crasht op brug: 5 zwaargewonden, één inzittende overleeft het niet

Een klein vliegtuig met drie personen aan boord raakte zaterdag in problemen tijdens een vlucht boven Miami, in de Amerikaanse staat Florida. Het toestel vloog op een brug af, raakte een auto toen het rakelings over het wegdek scheerde en crashte. Twee inzittenden van het kleine vliegtuig raakten zwaargewond, de derde persoon was op slag dood. In de personenwagen die het toestel raakte, zat een moeder met haar twee peuters. Ze werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het fatale ongeluk precies is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.