Andy Murray zegt af voor Roland Garros en start voorbereiding Wimbledon

Andy Murray (ATP 69) komt niet in actie op Roland Garros, dat volgende zondag van start gaat, maar begint in de plaats aan zijn voorbereiding voor Wimbledon (27 juni-10 juli). Dat liet de Britse tennisser zondag weten.

Murray, die zondag zijn 35e verjaardag vierde, zei eerder in februari dat hij het hele gravelseizoen zou overslaan, maar kwam terug op die beslissing en nam vorige week deel aan het ATP-toernooi in Madrid. Daar speelde de voormalige nummer een van de wereld zijn beste tennis sinds de operatie aan zijn heup. Hij versloeg er onder andere Dominic Thiem (ATP 162) en Denis Shapovalov (ATP 16), maar moest in de achtste finales wegens ziekte forfait geven voor de clash met Novak Djokovic.

Murray zat ook in de loting voor Roland Garros en leek te gaan spelen in de tweede grand slam van het jaar, maar kondigde nu aan zich toch terug te trekken en zijn originele plan te volgen.

Waar Murray zijn voorbereiding op het gras zal afwerken, is nog niet gekend. De Schot gaf zelf aan mogelijks eerst te spelen op de Surbiton Trophy, een Challengertoernooi in Londen, van 29 mei tot 5 juni, en de week erna door te reizen naar het ATP-toernooi in Stuttgart.