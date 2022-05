Willem II verdwijnt ondanks ruime zege na acht jaar uit Eredivisie

Ondanks een ruime overwinning op de laatste speeldag tegen FC Utrecht (3-0) moet Willem II de Eredivisie verlaten. De ploeg van onze landgenoten Elton Kabangu en Jorn Brondeel eindigt het seizoen op de zeventiende plaats omdat concurrenten Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam zondag ook wonnen. Willem II speelde sinds 2014 op het hoogste niveau. Eerder was PEC Zwolle ook al zeker van rechtstreekse degradatie.

Twee jaar geleden stonden de Tilburgers op de vijfde plaats toen de competitie als gevolg van de coronapandemie werd onderbroken. Willem II mocht toen de voorrondes van de Europa League in. Vorig seizoen speelde de ploeg zich op de slotdag veilig, maar nu ging het juist mis op de laatste speeldag

De ploeg van coach Kevin Hofland, die in maart de ontslagen Fred Grim opvolgde, deed zelf wat het moest doen: winnen van FC Utrecht. Jizz Hornkamp opende al in de 8e minuut de score en Dries Saddiki verdubbelde kort na rust de voorsprong. De toeschouwers in het Koning Willem II-stadion keken vanaf dat moment vooral naar hun telefoon, om de tussenstanden bij NEC - Fortuna en Heracles - Sparta te volgen. De twee concurrenten wonnen echter ook, waardoor de Tilburgers net als PEC Zwolle degraderen. Heracles moet nacompetitie spelen.

De 3-0 ten slotte was een eigen doelpunt van middenvelder Joris van Overeem van FC Utrecht, dat zo met een forse nederlaag richting de play-offs om Europees voetbal gaat.

© ISOPIX

© ISOPIX

© ISOPIX