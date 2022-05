Schoofs en Sierra spelen met Heracles play-offs om behoud, Emmers en Marzo grijpen met Roda JC naast promotie

Roda JC speelt ook volgend jaar in de Nederlandse eerste divisie. De club van Limburgers Xian Emmers, Stefano Marzo en Jamie Yayi Mpie verloor de terugwedstrijd tegen Excelsior met 0-2 nadat de heenwedstrijd in Rotterdam op 2-2 was geëindigd.

Beide teams hielden elkaar lang in evenwicht, waardoor er na 90 minuten nog 0-0 op het bord stond. Excelsior trof daarop twee keer raak in de verlengingen en plaatste zich zo voor de volgende ronde.

Nog in Nederland slaagde Willem II er ondanks een 3-0- zege tegen Utrecht op de slotspeeldag niet in om de degradatie te ontlopen. De Tilburgers volgen daarmee PEC Zwolle, waarvoor het doek eerder al was gevallen. Heracles, de club van Limburgers Elias Sierra en Lucas Schoofs, zakte naar de zestiende plaats en moet daarmee in de play-offs om promotie/degradatie nog knokken om het behoud.