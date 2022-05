Zielloos Genk sluit kwakkeljaar af met pijnlijke thuisnederlaag tegen AA Gent: 0-2

LEES OOK. ONZE PUNTEN. Bongonda speelde tam, Vandevoordt hield Genk lang in de race

Terwijl Hein Vanhaezebrouck zijn defensie moest herschikken door een blessure van Okumu en ziekte van Ngadeu, wijzigde Bernd Storck zijn basiself slechts op drie plaatsen. Thorstvedt en Bongonda kregen de voorkeur op Hrosovsky en Paintsil, een herstelde Vandevoordt nam zijn plaats onder de lat weer in.

Een extra boost was er voor Junya Ito, die voor de aftrap door de supporters tot Genkse Gouden Schoen werd uitgeroepen. Meer dan 15.000 gaven hem, de nationale Gouden Schoen en vooral clubmonument Pierre Denier een staande ovatie.

Verdiend 0-1 via Tissoudali

Maar daarmee hadden de thuisfans de mooiste momenten van de dag al achter de rug. De uitstekende sfeer sloeg immers niet naar het speelveld over. KRC Genk worstelde een hele wedstrijd met zichzelf. Er zat niet alleen te weinig energie in de ploeg, ook tactisch waren de bezoekers een klasse sterker. Zij vonden wél makkelijk de vrije man tussen de linies en kwamen op het half uur verdiend op voorsprong. Slap verdedigend werk werd afgestraft door Tissoudali, die veel te makkelijk de 0-1 mocht binnen leggen.

Vandevoordt redt meubelen

Pas na een half uur kon de thuisploeg iets wat leek op een antwoord formuleren. Onuachu kreeg na een korte hoekschop zelfs een open kopkans op voorzet van Ito, hij mikte echter te hoog. Bernd Storck greep in met een drievoudige wissel. Nadat Oyen op slag van rust al de bleke en geblesseerde Bongonda had vervangen kwamen ook Hrosovsky en Trésor voor Ouattara en Thorstvedt. Zij brachten meer kwaliteit aan de bal, door sneller en preciezer te combineren ging Racing meer dreigen. Een prima aanval over Trésor, Ito en Munoz leverde Heynen de tweede goeie kopkans op maar hij besloot over het doel van Roef.

De Genkse impulsen boden de bezoekers wel de ruimte om te counteren. Ei zo na met fatale gevolgen, toen Odidja Tissoudali alleen voor doel mocht zetten. Een knap uitgekomen Vandevoordt voorkwam de Gentse genadeklap.

Odjidja knipt licht uit

Die viel er alsnog in minuut 72. Bernd Storck had nog maar net alles of niks gespeeld door aanvaller Paintsil in te brengen voor verdediger Sadick of zijn ploeg werd al kinderlijk eenvoudig in de rug gepakt. Tissoudali lanceerde Odijidja, die wel foutloos afrondde met links (0-2).

Een zielloos Genk had geen antwoord meer in petto en grijpt dus definitief naast een Europees ticket. De laatste wedstrijd op KV Mechelen doet er zaterdag niet meer toe. Daar wordt alleen nog een dikke streep onder een ondermaats seizoen getrokken.

KRC GENK: Vandevoordt – Munoz, Sadick, Cuesta, Arteaga – Ouattara, Heynen, Thorstvedt – Ito, Onuachu, Bongonda.

KAA GENT: Roef – Hanche-Olsen, Godeau, Torunarigha – Samoise, Owusu, Kums, Odjidja, Castro-Montes – Tissoudali, Lemajic.

Vervangingen: 45+1’ Bongonda door Oyen, 46’ Ouattara en Thorstvedt door Hrosovsky en Trésor, 46’ Lemajic door De Sart, 70’ Sadick door Paintsil, 78’ Castro-Montes door Nurio, 80’ Onuachu door Nemeth, 81’ Odjidja door Bezus.

Doelpunten: 29’ Tissoudali 0-1, 72’ Odjidja 0-2.

Gele kaarten: 35’ Hanche-Olsen (late tackle), 43’ Ouattara (late tackle), 64’ Godeau (trekfout), .

Scheidsrechter: Laforge.

Toeschouwers: 15.729.

