Zij schreef het 15.000 dollartoernooi van Heraklion op haar naam en dat zonder setverlies. In januari 2021 maakte ze de stap naar het profcircuit. Een kwartfinale was haar beste resultaat tot nu toe. In haar dertiende toernooi was het wel bingo voor de Breese. In de finale versloeg ze de Griekse Michaela Laki met 6-2 en 6-3.