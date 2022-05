Ze blijft maar doorgaan: Iga Swiatek wint 28ste (!) wedstrijd op rij en verlengt WTA-titel in Rome

Iga Swiatek, het nummer 1 van de wereld in het vrouwentennis, valt momenteel niet af te stoppen. Ze verlengde zondag haar titel op het WTA 1.000-toernooi in Rome (2.527.250 dollar) en behaalde zo een vijfde toernooizege op rij. De Poolse zit nu al aan 28 overwinningen na elkaar. Ze is ongetwijfeld dé topfavoriete voor Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen dat volgende week zondag begint.

Swiatek stond zondag in de finale op het gravel in Rome tegenover de Tunesische Ons Jabeur (WTA 7). Ook die was met elf overwinningen op rij bezig aan een knappe reeks. Maar tegen het nummer 1 van de wereld moest ze met twee keer 6-2 de duimen leggen.

De twintigjarige Swiatek heeft nu vijf toernooien na elkaar gewonnen. De reeks begon in Doha en ging verder in Indian Wells, Miami en Stuttgart. De Poolse heeft acht WTA-titels op haar erelijst en kan vol vertrouwen toeleven naar Roland Garros. In 2020 won ze in Parijs haar tot dusver enige grandslamtitel. Swiatek is intussen 28 wedstrijden op rij ongeslagen. Alleen Justine Henin (32 zeges), en de Amerikaanse zussen Serena (34 zeges) en Venus Williams (35 zeges) deden deze eeuw nog beter. De Poolse verloor niet meer sinds half februari, toen ze in Dubai in de achtste finales op de Letse Jelena Ostapenko botste.

Ons Jabeur (27) mikte zondag in haar zevende WTA-finale op een derde titel. Eerder deze maand was ze de beste op het WTA 1.000 in Madrid en vorig jaar won ze het grastoernooi van Birmingham.