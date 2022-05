Stoffel Vandoorne vergroot na nieuwe podiumplaats zijn voorsprong in het Formule E-kampioenschap, teamgenoot Nyck de Vries wint

Het Mercedes Formule E-team verlaat Berlijn met een erg goed gevoel. Na de podiumplaats van Stoffel Vandoorne gisteren slaagde onze landgenoot er ook vandaag in om op het podium te finishen. Teamgenoot en regerend Formule E-kampioen Nyck de Vries slaagde erin om de tweede ePrix in Berlijn dit weekend te winnen.

Edoardo Mortara mocht de race van op de pole beginnen maar het was Nyck de Vries die van op de derde plaats op de startgrid net voldoende plaats kreeg om de leiding in de race te veroveren.

Tijdens de beginfase van de race kregen we daardoor Nyck de Vries aan de leiding, voor Mortara en landgenoot Robin Frijns op de derde plaats. Thuisrijder Andre Lotterer en Lucas di Grassi vervolledigden de top vijf.

We kregen wel enkele verschuivingen maar Nyck de Vries reed uiteindelijk op solide wijze richting de overwinning omdat Mortara tijdens zijn zogenaamde ‘attack mode’ niet voldoende aansluiting wist te vinden bij raceleider Nyck de Vries. Nyck de Vries mocht dus voor de tweede keer dit seizoen zegevieren, voor Mortara.

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed opnieuw een erg sterke race en slaagde er tijdens het slot van de race alsnog in om op te klimmen naar de derde plaats. Vandoorne mocht zo dus mee op het podium en vergroot daarmee zijn voorsprong in het Formule E-kampioenschap.

Door zijn twee podiumplaatsen in Berlijn vergroot Stoffel Vandoorne zijn voorsprong in het kampioenschap. Edoardo Mortara kende in Berlijn een erg sterk raceweekend en klimt naar de tweede plaats op twaalf punten van Vandoorne. De volgende Formule E-race vindt op 4 juni plaats in Jakarta.

Meer F1-nieuws:- Charles Leclerc crasht in Monaco met historische F1-bolide van Niki Lauda (video)- FIA schorst Russische karter die nazigroet bracht op het podium- Grote baas van Mercedes: “We vertrekken niet, we blijven in de Formule 1”- Ferrari organiseerde geheime F1-test op het circuit van Monza- Red Bull ontkent geruchten: “Ons budget om F1-bolide te ontwikkelen is nog niet op” (F1journaal.be)