Zijn laatste kunstje? Noa Lang viert titel door wat te jongleren in de kleedkamer

Dat het een groot feest was bij de spelers van Club Brugge, is een understatement. Maar terwijl verschillende spelers zich tijdens de festiviteiten waagden aan champagne of andere alcoholische dranken, showde Noa Lang nog even zijn skills voor de aanwezige camaramensen en fotografen.

Is dit één van de laatste kunstjes die we te zien krijgen van Lang bij Club Brugge? Hij werd tijdens de wedstrijd even voor tijd naar de kant gehaald en vervangen door Ruud Vormer. Lang scoorde zelf niet, maar met de strafschopovertreding van Seck op de Nederlander had hij wel een groot aandeel in de overwinning. Door die strafschop kwam Club Brugge op gelijke hoogte en kantelde de partij in het voordeel van blauw-zwart.

Mogelijk was dit de laatste uitwedstrijd voor Lang, die beloftes kreeg van de club dat hij deze zomer zijn toptransfer krijgt. Vorige zomer had Lang al trek in een nieuw avontuur, maar toen kon de aanvaller nog gepaaid worden met een nieuwe Champions League-campagne. Dat zal deze zomer niet meer lukken.

Lang heeft zelf al een voorkeur: AC Milan lijkt hem een mooie bestemming, maar er is nog niets concreet. De Italianen zijn al even geïnteresseerd, maar zitten momenteel middenin in een overname. Een investeringsmaatschappij uit Bahrein wil de club kopen voor 1 miljard euro. Pas wanneer die deal rond is, zullen Lang en zijn entourage meer weten. Ondertussen houden zij alle opties open.

In de kleedkamer bouwde Lang een stevig feestje. “Waarom praten de mensen het hele jaar over mij? Ik antwoord toch niet, want ik heb geen tijd. Maar weet je, ik ben opnieuw kampioen”, gekscheert de Nederlander met Clinton Mata.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© BELGA

© BELGA