PREMIER LEAGUE. Man City lijdt puntenverlies na late penaltymisser, Tottenham stoot Arsenal (voorlopig) van Champions League-plaats

© Action Images via Reuters

Manchester City heeft zondagnamiddag nagelaten om verder afstand te nemen van Liverpool in de titelstrijd. De Citezens bogen een 2-0 achterstand nog wel om tot een 2-2 gelijkspel, maar Mahrez miste in de slotfase nog een strafschop. Tottenham deed dan weer een goede zaak in de strijd om de Champions League-tickets.