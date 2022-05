Comeback naar zevenkamp duurt niet lang: Hanne Maudens zet topsportcarrière stop

Met haar 6.525 punten is Maudens de derde beste Belgische zevenkampster aller tijden, na Nafi Thiam en Noor Vidts en vóór Tia Hellebaut. Ze nam in 2018 deel aan het EK in Berlijn en in 2019 aan het WK in Doha. Ze lag ook op koers voor Tokio, maar stopte na een burn-out met meerkampen. Maudens legde zich op de 400 meter toe en mocht met de Belgian Cheetahs naar de Spelen. Daarna keerde ze terug naar de zevenkamp, maar bij haar eerste wedstrijd vorige week in het Duitse Ratingen kwam ze niet in de buurt van een EK-selectie.

Maudens houdt haar sportcarrière nu voor bekeken en legt zich toe op haar studies Pedagogische Wetenschappen.