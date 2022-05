Naar aloude gewoonte worden bij KRC Genk bij de laatste thuiswedstrijd van het seizoen de gouden, zilveren en bronzen schoen uitgereikt door de Overkoepelende Supportersvereniging. Dat is nu niet anders. Man van het seizoen voor de supporters is assistenkoning Junya Ito. Hij mocht voor de aftrap de gouden schoen in ontvangst nemen. Hij werd geflankeerd door Patrik Hrosovsky, zilver, en Paul Onuachu, brons.

Onuachu kreeg zijn Gouden Schoen overhandigd. — © Dick Demey

(rco)