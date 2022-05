Honderden Russische soldaten weigeren nog te vechten in Oekraïne. Er zijn zelfs berichten van hogere officieren die de bevelen negeren van hun oversten. Er zijn er die liever ontslagen worden of een straf riskeren dan nog terug te moeten naar de oorlog. “We dachten dat we gewoon naar een oefening gingen. En plots zaten we verzeild in een oorlog.”