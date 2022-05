Oekraïense Songfestival-commentator door het dolle heen in schuilkelder wanneer Kalush Orchestra wint

De Oekraïense commentator van het Eurovisiesongfestival, Timur Miroshnychenko had zaterdag geen andere keuze dan de wedstrijd volgen vanuit zijn schuilkelder. Via een livestream zag hij hoeveel punten Kalush Orchestra kreeg van de vakjury maar het nagelbijten moest nog beginnen toen de presentatoren de punten van de kijkers begonnen uit te delen. Maar dat pakte goed uit voor Oekraïne: het land in oorlog haalde bijna een maximumscore en schoot naar de eerste plaats. Timur was dan ook door het dolle heen en bouwde even een klein feestje in zijn schuilplaats.