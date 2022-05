Schoolkinderen geven laatste appelboompjes een plek

Geen enkele boom van de appelboomactie in Nieuwerkerken ging verloren. Een tiental bomen die overschoten, kregen een plekje bij een school in Scherpenheuvel.

Véronique Kempeneers uit Nieuwerkerken geeft al bijna 30 jaar les in een school voor buitengewoon onderwijs in Scherpenheuvel. Als abonnee van Het Belang van Limburg kwam ze vorige week haar appelboom oppikken. En ze polste of er mogelijk wat boompjes teveel waren voor haar school. Dat bleek het geval, en Véronique kwam de laatste boompjes met plezier ophalen. Die nam ze mee naar Het Klaverblad, de school voor buitengewoon onderwijs in Scherpenheuvel waar ze les geeft. “Dankjewel Het Belang Van Limburg, de kinderen hier zijn zelf aan de slag gegaan om de boompjes te planten”, zo laat Véronique weten. len