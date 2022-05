Heugelijk nieuws in tennisland: Gael Monfils en Svitolina in blijde verwachting van dochtertje

Heugelijk nieuws uit de tenniswereld. Tenniskoppel Gael Monfils (ATP 21) en Elina Svitolina (WTA 27) hebben zondag via Twitter aangekondigd in blijde verwachting te zijn van hun eerste dochtertje. De baby staat gepland voor oktober.

“Gevuld door liefde en geluk kondigen we aan dat we in oktober een meisje verwachten”, schreven Monfils en Svitolina ieder op hun eigen Twitteraccount.

De Fransman en de Oekraïense kwamen in 2019 naar buiten met hun relatie en traden afgelopen juli in het huwelijksbootje. Voor Svitolina betekent de zwangerschap een langere afwezigheid in de sport. Eind maart kondigde de voormalige nummer drie van de wereld al aan dat ze een pauze zou nemen om tot rust te komen. Door de oorlog in haar thuisland Oekraïne en pijn aan haar rug kon ze “zich niet meer optimaal voorbereiden op de toernooien”, schreef ze toen. Ze gaf toen niet aan wanneer ze zou terugkeren.

Door de zwangerschap staat Svitolina nu dus voor langere tijd aan de kant. De Oekraïense vult daarmee na Victoria Azarenka en Serena Williams het lijstje aan van tennistoppers die hun carrière onderbreken om een gezin te starten. Ook Kim Clijsters, die inmiddels opnieuw gestopt is, was een bekende tennismama.

Svitolina, de afgelopen jaren vaste klant in de top tien, speelde haar laatste wedstrijd op het toernooi van Miami eind maart. Daar verloor ze in de tweede ronde van Heather Watson.