Goede vriendin van Johnny Depp haalt stevig uit naar Amber Heard: “Haar enige doel is hem kapotmaken”

Eén van de beste vriendinnen van Johnny Depp noemt Amber Heard een “sociopathische showpony”. Gina Deuters moest in april de rechtbank verlaten zonder te getuigen, maar in een interview haalt ze nu wel fel uit. “Haar enige doel is hem kapotmaken.”

Gina Deuters is getrouwd met Stephen Deuters, al jaar en dag de zakenpartner en assistent van Johnny Depp. Ze zat op de eerste rij tijdens de 15 maanden huwelijk met Amber Heard. Maar toen ze in april plaatsnam in het getuigenbankje, moest ze onverrichter zake weer vertrekken toen bleef dat ze al enkele filmpjes van het proces had gezien.

In Page Six geeft ze nu een interview met haar versie van de feiten. En hoe er eigenlijk al van bij het begin alarmbellen afgingen. “Er was iets dat Amber zei op het trouwfeest. Ze vroeg me of Stephen en ik ooit met elkaar vochten. Ik zei dat we soms wel eens ruziemaakten. Maar ze zei: ‘Nee, Gina, ik bedoel echt vechten? Vind je dat leuk? Ik denk dat Amber voor een deel gelooft dat vechten gelijkstaat aan passie. Dat het staat voor vonken, vuurwerk. Amber is iemand die het gewend is altijd haar zin te krijgen. Ze heeft hoge eisen gesteld bij de scheiding.”

Johnny Depp met Gina en Stephen Deuters — © ISOPIX

Toen die niet ingewilligd werden, besloot ze Depp kapot te maken, zegt Gina Deuters. Ze is het eens met haar echtgenoot, die Amber Heard een “sociopathische showpony” noemt. Het was meer “een Amberinvasie dan een relatie”, zegt ze nog. “Ze begon haar vrienden te laten intrekken in zijn woningen. Het was schokkend hoe ze hem isoleerde van zijn familie en vrienden. Het voelde alsof we hem kwijt waren.”

Deuters benadrukt nog dat ze Johnny Depp nooit agressief heeft weten doen tegenover een vrouw. “Ik heb hem al zien drinken, drugs zien nemen en wiet zien roken, maar zijn gedrag werd nooit agressief. Ik heb hem nog nooit zien uitvliegen.” De acteur heeft geen spijt van de zeer publieke rechtszaak. “Ja, natuurlijk haalt hij daarmee oude wonden weer open. Maar uiteindelijk wil hij vooral voor zijn kinderen zijn naam weer zuiveren, hoe pijnlijk en lelijk het er ook aan toe gaat.”