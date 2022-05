Ontknoping Ronde van Hongarije: ritzege voor Italiaan Tiberi, eindzege naar Ier Eddie Dunbar

In de Ronde van Hongarije stond de slotrit op het programma met aankomst bovenop Gyöngyös-Kékestető, de enige etappe met een lastige aankomst op de top van een beklimming. De ritzege ging in de slotmeters nog naar de Italiaan Antonio Tiberi (Trek-Segafredo), de eindzege was voor de Ier Eddie Dunbar.

Een groep van acht renners koos voor het offensief met daarbij de schijnbaar onvermoeibare Jens Reynders. De voorlopige nummer twee in het algemeen klassement besefte echter dat de tien kilometer lange beklimming richting Kékestető geen spek naar zijn Limburgse bek zou zijn. Het peloton controleerde de vlucht met vooral Astana en Ineos Grenadiers als werkende ploegen. Fabio Jakobsen pakte nog een tussenspurt mee maar besefte maar al te goed dat hij zijn leidersplaats niet zou kunnen vasthouden.

In de laatste drie kilometer nam Ben Turner resoluut het heft in handen met zijn ploegmaat Eddie Dunbar in het wiel. De Ier won eerder dit jaar al de Settimana Coppi en Bartali en onderstreepte nogmaals zijn talent door op twee kilometer van de finish onweerstaanbaar weg te springen. Althans, daar leek het op. De jonge Italiaan Antonio Tiberi deelde zijn klim perfect in en snelde in de laatste twintig meter nog op en over Dunbar. Nog een gelukje voor de Ier dat de jonge Italiaan in de waaieretappe heel veel tijd had verloren en daardoor geen aanspraak meer maakte op de eindzege. Onze landgenote Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen Baloise) pakte de bergtrui.(gvdl)