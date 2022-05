Vandenbroucke over komend Overlegcomité: “Geen mondmaskerplicht meer op openbaar vervoer”

Het nieuwe Overlegcomité, dat op vrijdag 20 mei gepland staat, zal vrijwel zeker de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer afschaffen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zondagmiddag in ‘VTM Nieuws’ gezegd.

“Het coronavirus circuleert op dit moment veel minder. Daar komt nog bij dat we voor ons naar een beter en voor het virus slechter seizoen gaan”, aldus Vandenbroucke. “Een mondmaskerplicht op het openbaar vervoer lijkt mij dan niet meer nodig. Ik denk ook niet dat daar nog veel discussie over zal zijn.”

Al wil dat niet zeggen dat de mondmaskerplicht vrijdag overal wordt afgeschaft. “In ziekenhuizen, artsenpraktijken en hun wachtkamers, in apotheken… Op plaatsen waar veel zieke, oudere en meer kwetsbare mensen samenkomen, daar zou ik het wel nog houden. Er is nog niets beslist, maar dat lijkt mij de meest verstandige keuze. We gaan dat komende week nog bespreken.”

Ook aan de quarantaineregels zou de minister “liefst niets veranderen”. “We hebben niet echt nog quarantaineperiodes momenteel. Ik kan alleen maar blijven benadrukken: wie samenwoont met iemand die een positieve test heeft afgelegd, is best dubbel zo voorzichtig als hij of zij naar buiten gaat. Draag dan alstublieft een mondmasker.”

Vandenbroucke had het ook nog over de teststrategie. “Ook daar zou ik niets aan veranderen”, zo luidde het. “Je hoeft daarvoor niet meer naar een testcentrum, je kan ook naar een apotheek gaan voor een snelle antigeentest. Mijn advies blijft: ben je ziek, laat je testen.”

Tot slot keek de minister nog wat verder vooruit, naar het najaar. “Ja, ik vrees een nieuwe opstoot dan. Eigenlijk zou het vreemder zijn als er geen nieuwe golf meer zou komen. Maar we zullen er wel goed op voorbereid zijn, we kennen het intussen.”