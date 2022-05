Alfred Schreuder: “Alles aan doen om onszelf te belonen”, Priske: “Iets tonen voor onze supporters”

“Er was druk vanaf dag 1. We kunnen onszelf belonen vandaag en daar gaan we alles aan doen. Of we een mooie wedstrijd gaan zien? Dat hangt ervan af natuurlijk. Het gaat uiteindelijk toch gewoon om de winst vandaag”, zei Schreuder vooraf. “Afhankelijk van hoe de match begint, zullen we zien hoe het gaat. De druk is er vandaag ook opnieuw.”

“Aanvallend en verdedigend staan we goed, Simon (Mignolet, red.) heeft al erg goede reddingen voor ons verricht in de vorige matchen. Ik denk dat Denis (Odoi, red.) het goed heeft gedaan, maar het is aan mij om keuzes te maken. Balanta is goed in vorm de laatste weken en hij kan goed op de zes spelen”, verklaarde Schreuder zijn beslissing.

Brian Priske: “Veel berichtjes gekregen”

Voor Antwerp staat er buiten de eer niets meer op het spel. Coach Priske wil vooral de fans een plezier doen vanmiddag. “Niet alleen de drie punten zijn belangrijk, maar ook voor de supporters is het een bijzondere dag. Ik heb veel berichtjes gekregen dat we niet alleen voor onszelf spelen maar ook voor onze ongelooflijke supporters. Zij hebben ons de voorbije wedstrijden al ongelooflijk hard gesteund dus we willen hen een plezier doen”, vertelde Priske voor aftrap.

Op de vraag of Faris Haroun Hans Vanaken wel degelijk overal zal volgen, tot zelfs op het toilet, is Priske nu iets redelijker. “Dat toch niet denk ik (lacht), maar we weten dat Hans (Vanaken, red.) een belangrijke speler is voor hen dus als we hem een beetje kunnen uitschakelen, is dat al een goede stap vooruit. We hopen op mooi voetbal en dat we zelf karakter tonen.”

Ook over de verrassing in de defensie liet Priske zich uit. “Pacho is een speler voor de toekomst, met een goede mentaliteit en een goede fysiek. Handig tegenover De Ketelaere en Adamyan.”