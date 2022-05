Mata, Skov Olsen en Adamyan aan de aftrap bij Club Brugge voor titelmatch tegen Antwerp

Alfred Schreuder brengt Andreas Skov Olsen aan de aftrap voor het titelduel tegen Antwerp, maar misschien wel het meest opvallende is dat ook Clinton Mata start. De verdediger was lange tijd onzeker maar start toch. Ook Stanley Nsoki (terug uit schorsing) neemt de plek in van Jack Hendry. Ook opvallend is dat Sargis Adamyan in de aanval speelt. Club kan met een overwinning tegen Antwerp zeker zijn van de titel.