Voormalig T2 van OHL Sven Vandenbroeck leidt FAR Rabat naar bekerwinst in Marokko

Sven Vandenbroeck heeft zaterdagavond met FAR Rabat de beker van Marokko veroverd. In de finale in Agadir won het team met 3-0 van MAT Tetouan.

Voor FAR Rabat is het de eerste trofee sinds 2009. De 42-jarige Vandenbroeck is er trainer sinds januari 2021. Daarvoor was hij onder meer T2 bij OHL en Kameroen (naast Hugo Broos) en trainde hij de nationale ploeg van Zambia.