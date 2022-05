Jonge chauffeur rijdt 115 km/uur in bebouwde kom Tongeren

De politie Tongeren-Herstappe hield zaterdag tussen 13 en 21 uur verkeerscontroles. Ze stelden daarbij tal van inbreuken vast, gaande van verlopen keuringsbewijzen tot snelheidsovertredingen. Dat ging gepaard met meerdere intrekkingen van rijbewijzen. Genoteerde snelheden waren 103 en 115 km/uur in de bebouwde kom op Schaapsweide. De jonge chauffeur die 115 per uur haalde bleek zijn rijbewijs nog maar een jaartje te hebben. Ook op de Maastrichtersteenweg (limiet 70 per uur) werd een rijbewijs ingetrokken. De snelheidsduivel haalde er 125 km/uur. ppn