Politie controleert getunede wagens in Bilzen

De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst organiseerde vrijdag in samenwerking met het netwerk ‘Centrex Verkeer’ en specialisten van de Wegpolitie Gent, Turnhout en Antwerpen een actie rond tuning uit. Tussen 17 en 1 uur werden 20 auto’s, vijf motors en een bromfiets gecontroleerd. Daarbij werden ter plaatse 9 keuringsbewijzen ingetrokken omdat de wagens niet voldeden aan de technische eisen. Denk maar aan verlagingen van het voertuig, spoorverbreders of een uitlaatsysteem met kleppen terwijl hiervoor geen attesten beschikbaar waren. Er bleken ook nog enkele oldtimers technisch niet in orde.

Tijdens dezelfde actie werden ook enkele laagvliegers gevat. Twee motards speelden hun rijbewijs kwijt omdat ze aan 130 km/uur voorbijreden op een weg waar de limiet 70 is. ppn