Sarah Van Pelt uit ‘Junior op zoek naar de liefde’: “De liefde zoeken op tv is niet zo vreemd”

Ze is de steun en toeverlaat van vrijgezel Junior Planckaert en deelnemers van programma’s als De Mol en Blind gekocht. Ze is ook het kind van twee psychologen, dat vijftien jaar van haar leven achter tralies doorbracht. En of het nu gedetineerden zijn of kandidaten: Sarah Van Pelt (41) leeft intens mee. “Ik geloof heel hard in de vraag: hoe zou het voelen om jou te zijn?”