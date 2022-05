De brandweer van Maaseik kreeg zaterdag rond 4.10 uur een melding van een brandende auto in de Nielerstraat in Opoeteren. Het bleek te gaan om een wagen die al lange tijd ongebruikt voor het huis stond. Toen de brandweer arriveerde was de eigenaar het voertuig al aan het blussen. De brandweermannen blusten na. De wagen brandde compleet uit. De lokale politie Maasland voert verder onderzoek naar de oorzaak. ppn