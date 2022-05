Geert Hijfte, voorzitter van de vzw Dag van de Zorg, kondigde in Portavida aan dat 300 organisaties deelnemen. — © Chris Nelis

GENK

Driehonderd organisaties uit de zorgsector - een record - doen vandaag hun deuren open in het kader van de Dag van Zorg. Het startschot daarvoor werd zondagochtend in campus Portavida in Genk gegeven.