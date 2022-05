Psychiater Dirk De Wachter over zijn gevecht met kanker: “Ik ben niet ongelukkiger”

Na een leven van anderen bijstaan, verkeert hij plots zelf in nood. De Antwerpse psychiater en hoogleraar Dirk De Wachter (62), bekend van boeken als De kunst van het ongelukkig zijn, kreeg in de loop van vorig jaar te horen dat hij kanker heeft. Hij praat er onverschrokken over. En hij is nog even heftig begaan met zijn kwetsbare medemens, die onder steeds grotere druk staat. “Mensen die veel chance hebben gehad, zoals ikzelf, die veel liefde hebben gekregen en alle kansen, hebben de ethische plicht om voor anderen zorg te dragen.”