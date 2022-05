Libanezen trekken te midden van zwaarste economische crisis ooit naar stembus

Het zijn de eerste verkiezingen sinds de zware explosie in de haven van hoofdstad Beiroet in 2020, die geleid heeft tot grote betogingen en een -nog grotere - scepsis tegenover het politieke establishment. Er zijn aanzienlijke veiligheidsmaatregelen genomen, zo stelde een fotograaf van het Franse persbureau AFP ter plaatse vast.

Verwacht wordt dat de meerderheid van de 128 zetels in het parlement in handen zal blijven van partijen die het Libanese politieke toneel meer dan drie decennia hebben gedomineerd. Bij de vorige verkiezingen van 2018 kwam 49 procent van de kiesgerechtigden opdagen.

Bij de ontploffing in de haven in 2020 kwamen meer dan 200 mensen om het leven — © AFP

Libanon verkeert in de ergste economische crisis uit zijn geschiedenis. Intussen leeft drie vierde van alle inwoners onder de armoedegrens. Door een gebrek aan brandstof zitten vele gezinnen zonder stroom. Ook is er in het land een tekort aan levensbelangrijke medicijnen. Vele mensen trekken dan ook weg uit Libanon.

Dringende hervormingen

Mogelijke internationale geldschieters willen pas helpen als er verregaande en dringende hervormingen zijn doorgevoerd, vooral tegen de welig tierende corruptie. Sinds de ramp in de haven van Beiroet in augustus 2020, waarbij meer dan 200 mensen om het leven kwamen, heeft het land geen werkende regering meer. De politieke kampen in het land zijn erg verdeeld, wat het beleid steeds weer verlamt. Intussen hebben vele Libanezen het vertrouwen in de politieke elite volledig verloren. Toch lijkt het erop dat de traditionele partijen opnieuw aan het langste eind zullen trekken. Volgens The Policy Initiative (TPI), een in Beiroet gevestigde denktank, vertegenwoordigen de oppositie en de onafhankelijke kandidaten 284 van de 718 verkiesbare personen. Dat is 124 meer dan in 2018, aldus TPI. Ze zijn verspreid over 48 verschillende kieslijsten in heel Libanon, ook in afgelegen regio’s waar de huidige leiders zelden zijn uitgedaagd. Maar het grote probleem van die kandidaten is dat ze, in tegenstelling tot de traditionele partijen, te kampen hebben met een gebrek aan financiële middelen en een gebrek aan steun van de regionale politieke krachten. De kieswet maakt het ook moeilijk voor onafhankelijke kandidaten om zetels te bemachtigen. Komt daarbij dat oppositie en onafhankelijke kandidaten zelden hun krachten bundelen.

Machtsvacuüm

Oud-premier Saad al-Hariri heeft eerder dit jaar aangekondigd dat hij zich terugtrekt uit de politiek. Na drie termijnen als premier laat hij een groot machtsvacuüm achter: zowel hij als zijn vader Rafik al-Hariri konden bijna drie decennia lang rekenen op de steun van de soennitische kiezers en bovendien riep hij zijn eigen Toekomstpartij op om niet mee te doen aan de verkiezingen. Velen vrezen dan ook dat Hezbollah zal profiteren van de verdeeldheid onder de soennieten.

Premier Najib Mikati stelt zich evenmin kandidaat, maar heeft wel een lijst geduwd in zijn geboortestad Tripoli, de tweede stad van het land.

Meer dan 130.000 Libanese expats die in 48 landen wonen, brachten hun stem al uit. Dat is drie keer meer dan bij de verkiezingen in 2018. Wat de opkomst in het buitenland betreft: met 77% lag die het hoogst bij de Libanezen in Aboe Dhabi, in Latijns-Amerika zag nog geen 10% van de aanwezige stemgerechtigde Libanezen het nut in van een stem.