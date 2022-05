Geen finale voor Team Antwerp op 3X3 World Tour in Utsunomiya

Geen finale voor Team Antwerp, de nummer 2 van de wereld, op het eerste World Tour evenement van 2022 en in het Japanse Utsunomiya. In de halve finale verloren Raf Bogaerts, Nick Celis en Thibaut Vervoort met 21-17 van Ub. De Serviërs zijn de nummer 1 op de Worldranking. Team Antwerp kon in Japan en na een positieve coronatest van Caspar Augustijnen slechts over drie spelers beschikken. Zonder te kunnen vervangen was na een schitterend tornooi, met twee op twee in poule D versus Wenen (Oostenrijk) en Jeddah (Saudi-Arabië) en winst in de kwartfinale tegen olympisch kampioen Riga (Letland) uiteraard het vat af. Team Antwerp verdiende minstens 18.000 dollar met hun top 4 plaats. Als de ranking na de finale is opgemaakt kunnen ze misschien nog derde eindigen en strijken ze 24.000 dollar op. Team Antwerp reist nu door naar Mongolië. Waarschijnlijk voegen Maxime Depuydt, Caspars Augustijnen en Bryan De Valck zich bij de selectie voor een oefenstage. Volgende weekend neemt Team Antwerp deel aan de Challenger in Ulaanbataar. Van Mongolië gaat het naar de Filipijnen. Op 28 en 29 staat de World Tour in Manilla op de affiche. (cpm)