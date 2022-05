Jermell Charlo verenigt als eerste bokser vier wereldtitels bij superwelters

De Amerikaan Jermell Charlo mag zich de eerste bokser in de geschiedenis noemen die op hetzelfde moment de vier belangrijkste wereldtitels bij de superweltergewichten (tussen 66,678 en 69,853 kg) in handen heeft. Hij versloeg zaterdagavond in Los Angeles de Argentijn Brian Castano en snoepte hem zo de WBO-titel af.

Charlo was zelf al kampioen in de WBC, WBA en IBF. Hij haalde het in het Dignity Health Sports Park in open lucht van zijn Argentijnse tegenstander door hem in de tiende ronde twee keer tegen het canvas te meppen.

Voor de 31-jarige Charlo was het de 35e zege uit zijn loopbaan (een onbeslist, een nederlaag). De 32-jarige Castano leed zijn eerste nederlaag in twintig profkampen (twee onbeslist).

Charlo maakt nu deel uit van een exclusief clubje met slechts zeven boksers die erin slaagden op hetzelfde moment houder te zijn van de vier wereldtitels van de belangrijkste federaties (WBC, WBA, IBF en WBO). Zijn voorgangers zijn Bernard Hopkins (middengewichten), Jermain Taylor (middengewichten), Terence Crawford (lichtzwaargewichten), Oleksandr Usyk (halfzwaargewichten), Josh Taylor (superlichtgewichten) en Saul “Canelo” Alvarez (supermiddengewichten).