Team Antwerp naar halve finale in Japan

In de kwartfinale nam Team Antwerp het tegen het Letse Riga, de olympische kampioen en nummer 4 van de wereld, op. Ook Riga beschikte, net als als Team Antwerp, slechts over drie spelers. In een spannende clash (5-5 en 10-7) leidde Thibaut Vervoort met bommen (tweepunters) de Antwerpse ploeg naar een 16-12 zege. Nick Celis en Raf Bogaerts scoorden ook belangrijke punten. Met een stek in de halve finale is Team Antwerp nu al zeker van minstens 18.000 dollar prijzengeld. De halve gaat tegen de winnaar van het Servische duel Ub of Liman.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen