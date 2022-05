“We waren de favorieten. Maar zelfs voor de oorlog uitbrak, stonden we bij de bookmakers al in de top 5.” Zo reageren de Oekraïense winnaars van het Eurovisiesongfestival op de bedenking dat ze hun zege te danken hebben aan de oorlog. Nu keren ze terug naar hun land, om door hun plicht te doen. En dat is vechten tegen de Russen.