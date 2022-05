Topschutster Emma Meesseman leidt Chicago Sky naar eerste zege on the road

Eerste wedstrijd on the road en meteen winst voor Chicago Sky. Topschutster Emma Meesseman (17 punten) leidde de WNBA-kampioen mee naar de 78-82 zege in Minnesota Lynx. Meteen een knappe competitiestart en 2 op 3 voor het team van ook assistent-coach Ann Wauters.

Courtney Vandesloot was weer bijzonder efficiënt en stuwde met een double-double en 16 punten en 11 assists en na 18-21 Chicago Sky mee naar een 38-47 bonus halfweg. De 6.500 toeschouwers in het Target Center zagen Minnesota Lynx in de tweede helft met een remonte uitpakken. Na 56-63 werd het nog spannend in de de slotfase. Emma Meesseman behield mee het overzicht, tekende voor 17 punten, 7 rebounds en 2 assists en stuwde Chicago Sky mee naar de 78-82 winst. De eerste partij on the road was voor de ploeg uit de “Windy City” dus meteen een succes. Woensdag volgt de tweede wedstrijd op verplaatsing en is Chicago Sky in Seattle Storm actief. Volgende week zondag staat dan de kraker bij Washington Mystics op de affiche, het ex-team van Emma Meesseman.