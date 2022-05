Twitter niet mals voor presentatoren Songfestival: “Te vreselijk voor woorden”

Slecht geacteerde toneeltjes, landen verwisselen, lelijke outfits,... Er was heel wat op te merken aan de presentatie van het Eurovisiesongfestival in het Italiaanse Turijn.

Twitter is niet mals voor de presentatoren van het Eurovisiesongfestival. Zo werd onder andere Nederland aangekondigd terwijl Polen aan de beurt was. En Mika dacht dat hij bij de Spaanse inzending stond, terwijl het eigenlijk om Roemenië ging. Ook de outfits van Laura Pausini deelden in de malaise. “Misschien hadden ze toch beter eens gerepeteerd”, klinkt het onder meer op Twitter.

