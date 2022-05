Amerikaanse trappistenbrouwers houden ermee op

De monniken van Spencer Brewery, de enige Amerikaanse brouwerij van trappistenbieren, zijn “na meer dan een jaar van overleg en bezinning” tot de vaststelling gekomen dat bier brouwen geen “levensvatbare activiteit” is en dat ze dus de brouwerij sluiten. Dat meldt de brouwerij op Facebook. Daarmee blijven er nog tien brouwerijen, waarvan vijf Belgische, over die het Authentic Trappist Product-logo mogen blijven voeren.

De brouwerij maakt deel uit van de Saint Joseph’s Abbey in Spencer, in de Amerikaanse staat Massachusetts. De brouwerij opende pas in 2013, en ze krijgen daarbij hulp van de paters van Notre-Dame de Scourmont, de abdij waar Chimay gebrouwen wordt. Hun Spencer Trappist Ale was het eerste trappistenbier dat buiten Europa gebrouwen werd.

Om de naam “trappist” te mogen dragen en het Authentic Trappist Product-logo te mogen voeren moet een bier, of ander voedingsproduct zoals kaas of brood, binnen de muren van de abdij of in de onmiddellijke nabijheid geproduceerd worden, en dat onder toezicht van de kloostergemeenschap. Tot slot moeten de opbrengsten gebruikt worden voor het levensonderhoud van de monniken en het onderhoud van het klooster. De rest van de opbrengsten is voorbestemd voor ontwikkelingsprojecten en goede doelen.

© AP

Vijf Belgische trappisten

Nu Spencer Brewery verdwijnt, blijven nog tien brouwerijen over voor wie deze omschrijving geldt. Vijf daarvan zijn Belgisch: Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle en Westvleteren. Daarnaast zijn er nog de Nederlanders van La Trappe en Zundert, Engelszell (Oostenrijk), Tynt Meadow (Engeland) en Tre Fontane (Italië). Drie bieren mogen zich trappist noemen, maar mogen het logo niet voeren, onder hen Achel.