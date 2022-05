Jos Verlooy klopt Wilm Vermeir in Windsor

Jos Verlooy heeft zaterdag in het Engelse Windsor de vijfsterrenproef op 1m50 gewonnen voor een andere landgenoot, Wilm Vermeir. De twee andere Belgen die in deze proef in actie kwamen, Gregory Wathelet en Abdel Saïd, bleven in de eerste ronde foutloos maar vielen op basis van hun tijden net buiten de top 10. Ze mochten zo niet door naar de tweede ronde.