Een zwaar uit de hand gelopen wedstrijd in 1908: dat is de aanleiding waarom Club Brugge straks de titel niet cadeau zal krijgen op de Bosuil. Want de kiem van het erfvijandschap tussen de twee oudste nog levende clubs in België dateert al van zo’n 115 jaar geleden, toen spelers van Antwerp in de auto van de Club-voorzitter moesten vluchten voor de Brugse fans.