Oostende stuurt Bergen wandelen met pandoering: Zeekapiteins gunnen Borains geen sprankeltje hoop

Van de derde halve finale in de play-offs tegen Union Bergen maakte Filou Oostende een demonstratie. Amper zes minuutjes was er van enige spankracht sprake. De 90-48-eindstand zegt alles: de Zeekapiteins waren beregoed tegen de Vossen uit Henegouwen.

Nzekwesi bepaalde de aanvangsfase van deze wedstrijd en hield zijn team een handvol minuten aan de leiding. Het tweede kwart was langs Oostendse zijde van hoge kwaliteit. De bal bewoog langs vele handen en landde meestal netjes in de korf. Conger overschreed in de veertiende minuut de grens van tien punten bij 27-16. Na de rust intensiveerde Oostende de druk nog meer. Met hun defensieve sterkte en opmerkelijke shotzuiverheid gunden de Zeekapiteins de dappere Borains geen sprankeltje hoop meer. Na exact 24 minuten draaide Booth op assist van Gillet de dertiger (60-29) in de korf. Dat was een 15-4-rush in vier minuten. Op steal en voorbij Penava knalde Gillet de 70-37-score iets voor het halfuur op het scorebord. Penava antwoordde aan de vrijworplijn met twee balletjes: 70-39.

De match was helemaal beslist. Pintelon plaatste nog de veertiger op het bord: 90-48. Vanuit de tribune zag Djordjevic (vervelende voetzoolblessure) dat van der Vuurst opnieuw een double-double (12punten, 11 assists) realiseerde. De assist-balans tussen beide teams (28-12) toonde ook duidelijk wie het beste collectief had. De Zeekapiteins, de tien vorige seizoenen landskampioen, zijn opnieuw finalist en beginnen zaterdag 21 mei thuis tegen Kangoeroes Mechelen of Leuven Bears de beslissende serie.

OOSTENDE: (36 op 63 waarvan 10 op 25 driepunters, 8 op 13 vrijworpen, 18 fouten) RANDOLPH 2-4, BOOTH 4-4, VAN DER VUURST 5-7, BRATANOVIC 2-6, JANTUNEN 2-2, Conger 7-9,-Buysschaert 6-0, Gillet 10-7, Troisfontaines 7-3, Kediambiko 0-0, Pintelon 0-3.

BERGEN: (18 op 54 waarvan 1 op 13 driepunters, 11 op 15 vrijworpen, 20 fouten) MINTOGO 0-0, NZEKWESI 12-6, PASALIC 0-0, TYUS 5-0, HENSON 2-0, Cage 0-0, Mortant 0-4, Nichols 0-8, Penava 6-5.