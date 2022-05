Oekraïense favorieten overtreden de regels: “Europa, help ons! Help Marioepol, help Azovstal!”

Het Oekraïense Kalush Orchestra hield zaterdag een pleidooi voor de stad Mariupol en de fabriek in Azovstal aan het einde van hun optreden op het Eurovisie Songfestival. Nochtans zijn er strenge regels in verband met politieke uitingen op het festival.

“Help Oekraïne, Mariupol. Help Azovstal nu meteen”, riep zanger Oleh Psiuk vanaf het podium in de Italiaanse stad Turijn nadat de band het nummer ‘Stefania’ had gebracht. Russische troepen bombarderen de staalfabriek in de havenstad Marioepol intussen al weken aan een stuk. De stad is bijna volledig in handen van de Russen, maar er zijn nog steeds enkele troepen ter plaatse aan het vechten. Ook burgers zouden nog in de stad aanwezig zijn.

Kalush Orchestra maakt volgens de bookmakers een grote kans om te winnen mede door de golf van publieke sympathie na de inval van Oekraïne door de Russen. In een videotoespraak die voorafgaand aan het evenement werd vrijgegeven, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelenski dat hij geloofde dat het Kalush-orkest zou winnen. “Europa, stem voor Kalush Orchestra, (lied) nr. 12! Laten we onze landgenoten steunen! Laten we Oekraïne steunen!” zei hij.