Steekpartij op tram 3 in Antwerpen: premetrostation Sportpaleis ontruimd, politie op zoek naar dader

Antwerpen

Zaterdagavond heeft er een steekpartij plaatsgevonden op tram 3 richting P+R Merksem. Een jongeman is neergestoken op de tram na een uit de hand gelopen ruzie. De politie voert een zoektocht naar de dader in premetrostation Sportpaleis. Door het incident is het tramverkeer in Antwerpen zwaar verstoord.