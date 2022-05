Plusmama kan tranen niet bedwingen door verrassing van tweeling op Moederdag: “Geef me snel een pen!”

De tweelingzussen Julianna en Gabriella Ruvolo (20) hebben een speciale verrassing in petto voor Moederdag. Twaalf jaar geleden kwam plusmama Becky (37) in hun leven en de zussen sloten haar meteen in hun hart. Omdat ze zo goed konden opschieten en zo veel steun kregen van hun plusmama, vroegen ze haar om hen te adopteren en zo officieel hun moeder te worden. Een emotionele Becky barstte vervolgens in tranen uit en ging - hoe kan het ook anders - akkoord met het voorstel. (CP)