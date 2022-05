Novak Djokovic pakt 1.000ste zege als prof en is de tegenstander van Stefanos Tsitsipas in de finale in Rome

Novak Djokovic heeft zich zaterdag als tweede geplaatst voor de finale van het ATP Masters 1.000-toernooi in Rome (gravel/5.415.410 euro). De Servische nummer één van de wereld versloeg in zijn halve finale de Noor Casper Ruud (ATP 10) na één uur en 42 minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-3).