Britney Spears deelt droevig nieuws: “We zijn onze baby kwijt”

Zangeres Britney Spears heeft zaterdagavond via Instagram het droevige nieuws dat zij en haar partner Sam hun baby’tje verloren zijn. Britney had onlangs nog aangekondigd dat ze in verwachting was.

“Het is met veel droefheid dat we moeten aankondigen dat we onze mirakel baby vroeg tijdens de zwangerschap verloren zijn”, schrijft Spears op Instagram. “Dit is een zeer moeilijke periode voor elke ouder die dit meemaakt. Misschien hadden we moeten wachten met de aankondiging tot de zwangerschap ver genoeg was maar we waren zo blij om het goede nieuws te delen.”

De zangeres verwijst vervolgens naar de liefde dat zij en Sam voor elkaar hebben. “We zullen blijven proberen onze mooie familie uit te breiden. We zijn erg dankbaar voor jullie steun. We zouden jullie willen vragen om onze privacy te respecteren tijdens deze moeilijke tijden”, klinkt het nog.