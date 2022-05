Belgische vrouwen plaatsen zich voor tweede ronde EK futsal

Dankzij een 4-6 overwinning in en tegen Gibraltar zijn de Belgische futsalvrouwen zeker van de tweede ronde in de kwalificaties op weg naar Euro 2023.

De vrouwen van bondscoach Karim Bachar wonnen eerder deze week met 12-1 van Moldavië en ze speelden 1-1 gelijk tegen Slovakije. Ze eindigen met zeven punten, evenveel als Slovakije, maar een beter doelsaldo. De Red Flames Futsal verzekerden zich zo van de eerste plaats in de groep.

In de tweede ronde treffen de Flames, aangevoerd door Imke Courtois, Spanje, Zweden en Finland. Finland is de gastheer voor groep 1 in de laatste kwalificatiefase. Stoten ze door als een beste tweede, dan wacht een poule met Hongarije, Tsjechië en de andere beste runner-up (die de plaats inneemt van het geschorste Rusland), op een nog te bepalen locatie. Deze wedstrijden volgen dit najaar tussen 18 en 23 oktober. De vier groepswinnaars van de tweede kwalificatieronde stoten door naar de Final Four in maart 2023.

Het EK voor futsalvrouwen is aan zijn derde editie toe. Spanje won in 2019 de eerste jaargang, komende zomer strijden Oekraïne, Spanje, Portugal en Hongarije (in de plaats van Rusland) om de eindzege van de tweede editie. België sneuvelde in de eerste editie in de eerste voorronde, in de tweede editie was de tweede voorronde het eindstation.